Молодой бразильский футболист трагически погиб из-за воздушного змея

В Бразилии умер 21-летний футболист "Индепенденте" Кайо Силва.

21-летний футболист бразильского клуба "Индепенденте" Кайо Фелипе Сантос Силва погиб, когда запускал воздушного змея.

Об этом сообщает The Sun.

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Футболист моментально погиб от удара током после того, как воздушный змей запутался в линии электропередач.

"С прискорбием футбольный клуб "Индепенденте" сообщает о смерти нашего игрока Кайо Фелипе", - говорится в заявлении клуба.

Кайо Фелипе играл на позиции флангового защитника, но при этом сумел забить 6 голов в 22 матчах за "Индепенденте".

УНИАН также сообщал о том, что бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" умер после продолжительной болезни.