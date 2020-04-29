Молодой бразильский футболист трагически погиб из-за воздушного змея
20:09, 29 апреля 2020Футбол
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В Бразилии умер 21-летний футболист "Индепенденте" Кайо Силва.
Кайо Фелипе был лидером своей команды / фото: visaonoticias.com
21-летний футболист бразильского клуба "Индепенденте" Кайо Фелипе Сантос Силва погиб, когда запускал воздушного змея.
Об этом сообщает The Sun.
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Футболист моментально погиб от удара током после того, как воздушный змей запутался в линии электропередач.
"С прискорбием футбольный клуб "Индепенденте" сообщает о смерти нашего игрока Кайо Фелипе", - говорится в заявлении клуба.
Кайо Фелипе играл на позиции флангового защитника, но при этом сумел забить 6 голов в 22 матчах за "Индепенденте".
facebook.com/independentelimeira
УНИАН также сообщал о том, что бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" умер после продолжительной болезни.
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