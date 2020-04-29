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Молодой бразильский футболист трагически погиб из-за воздушного змея

20:09, 29 апреля 2020
Футбол
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Кайо Фелипе был лидером своей команды / фото: visaonoticias.com

Об этом сообщает The Sun.

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Футболист моментально погиб от удара током после того, как воздушный змей запутался в линии электропередач.

"С прискорбием футбольный клуб "Индепенденте" сообщает о смерти нашего игрока Кайо Фелипе", - говорится в заявлении клуба.

Кайо Фелипе играл на позиции флангового защитника, но при этом сумел забить 6 голов в 22 матчах за "Индепенденте".

facebook.com/independentelimeira

УНИАН также сообщал о том, что бывший футболист "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" умер после продолжительной болезни.

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