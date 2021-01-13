Дмитрий Пидручный добился хорошего результата в спринтерской гонке.

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Немецкий город принимает второй этап подряд.

Первыми на старт вышли мужчины, которые пробежали спринтерскую гонку.

Украинец Дмитрий Пидручный сумел показать хороший ход и, несмотря на один промах, финишировал седьмым.

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Победителем гонки стал титулованный норвежец Йоханнес Бе.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - (0+0) 24:43,6

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0) +12,4

3. Арнд Пайффер (Германия) - (0+0) +27,9...

7. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+1) +45,5

48. Артем Прима (Украина) - (1+2) +2:18,3

49. Антон Дудченко (Украина) - (0+1) +2:20,4

78. Артем Тищенко (Украина) - (1+0) +3:17,8

88. Руслан Ткаленко (Украина) - (1+2) +4:01,0

Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.

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Автор: Антон Дударь