Немецкий город Оберхоф снова принимает этап Кубка мира.

С 10 по 13 января в немецком Оберхофе пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках этого этапа запланировано шесть гонок.

Расписание шестого этапа

13 января

15.30. Спринт, мужчины, 10 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

14 января

15.30. Женщины, спринт, 7,5 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15 января

15.30. Эстафета мужская 4х7,5 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

16 января

15.45. Эстафета женская 4х6 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

17 января

13.30. Масс-старт, мужчины, 15 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU.

16.00. масс-старт, женщины, 12,5 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона

После трех этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (522 зачетных пунктов), который опережает Стурлу Легрейда (481) и Йоханнеса Дале (434).

У женщин на первом месте в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанд (509 зачетных пунктов). В тройке также Ханна Эберг (466) и Тирил Экхоф (466).

Лучший результат среди представителей женской и мужской сборных Украины - у Дарьи Блашко, которая в общем зачете занимает 27-ю позицию. В ее активе 140 очков.

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Автор: Budrin Artem