С 10 по 13 января в немецком Оберхофе пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.
В рамках этого этапа запланировано шесть гонок.
Расписание шестого этапа
13 января
15.30. Спринт, мужчины, 10 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
14 января
15.30. Женщины, спринт, 7,5 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
15 января
15.30. Эстафета мужская 4х7,5 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
16 января
15.45. Эстафета женская 4х6 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
17 января
13.30. Масс-старт, мужчины, 15 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU.
16.00. масс-старт, женщины, 12,5 км
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона
- После трех этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (522 зачетных пунктов), который опережает Стурлу Легрейда (481) и Йоханнеса Дале (434).
- У женщин на первом месте в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанд (509 зачетных пунктов). В тройке также Ханна Эберг (466) и Тирил Экхоф (466).
- Лучший результат среди представителей женской и мужской сборных Украины - у Дарьи Блашко, которая в общем зачете занимает 27-ю позицию. В ее активе 140 очков.
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