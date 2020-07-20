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Лидер сборной Украины по биатлону Пидручный получил государственный орден (фото)

18:38, 20 июля 2020
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Пидручный в прошлом году стал чемпионом мира / фото biathlon.com.ua

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Об этом сообщила национальная полиция Тернопольской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще в начале года, но из-за карантина вручение ордена откладывалось.

"Эту награду я ждал долго. В марте 2019-го завоевал звание чемпиона мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды - ордена "За заслуги" III степени.

Карантин отсрочил этот торжественный момент, но я счастлив", - прокомментировал это событие сам Пидручный.

фото tp.npu.gov.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что Пидручный получил золотую медаль чемпионата Европы после дисквалификации России.

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