Лидер сборной Украины по биатлону Пидручный получил государственный орден (фото)

Спортсмен признался, что долго ждал этот момента.

Ведущий биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный получил государственную награду - орден "За заслуги" III степени.

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Об этом сообщила национальная полиция Тернопольской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении еще в начале года, но из-за карантина вручение ордена откладывалось.

"Эту награду я ждал долго. В марте 2019-го завоевал звание чемпиона мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоении мне государственной награды - ордена "За заслуги" III степени.

Карантин отсрочил этот торжественный момент, но я счастлив", - прокомментировал это событие сам Пидручный.

УНИАН ранее сообщал о том, что Пидручный получил золотую медаль чемпионата Европы после дисквалификации России.

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