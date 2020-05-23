"Начали переговоры": НБА хочет доиграть сезон в крупнейшем центре развлечений Диснея
Руководство НБА начало переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на территории центра развлечений Диснейуорлд в Орландо, штат Флорида, США.
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Об этом сообщил пресс-секретарь баскетбольной лиги Майк Басс в комментарии ESPN.
"Мы, совместно с ассоциацией игроков, уже начали переговоры с Walt Disney Company о рестарте сезона в июле. Комплекс во Флориде станет единым местом для матчей, тренировок и проживания команд", - сказал Басс.
Диснейуорлд - крупнейший центр развлечений в мире, площадь которого занимает более ста квадратных километров. На его территории расположен спорткомплекс ESPN Wide World, который имеет три площадки и подходит для проведения поединков.
Также на территории центра есть сеть гостиниц для проживания игроков, тренеров и персонала.
Напомним, чемпионат НБА был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон.
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