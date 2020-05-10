НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон
11:58, 10 мая 2020Другое
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Из-за этого сильнейшая баскетбольная лига планеты потеряет до 40% дохода.
Матч НБА / REUTERS
Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант с проведением матчей без зрителей на протяжении всего следующего сезона.
Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
О том, что существует вероятность проведения матчей без болельщиков, сообщил комиссар НБА Адам Сильвер во время видеоконференции с представителями профсоюза баскетболистов.
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Данное решение может быть принято, если не будет разработана вакцина от коронавируса.
Без болельщиков НБА потеряет около 40% от всего дохода лиги.
Напомним, сезон в НБА был остановлен 12 марта. Остаток сезона может быть доигран на одной или двух аренах.
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