цей матеріал доступний українською

НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон

11:58, 10 мая 2020
Другое
50 0
Матч НБА / REUTERS

Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

О том, что существует вероятность проведения матчей без болельщиков, сообщил комиссар НБА Адам Сильвер во время видеоконференции с представителями профсоюза баскетболистов.

Читайте такжеВ НБА может появиться третий украинский баскетболист

Данное решение может быть принято, если не будет разработана вакцина от коронавируса.

Без болельщиков НБА потеряет около 40% от всего дохода лиги. 

Напомним, сезон в НБА был остановлен 12 марта. Остаток сезона может быть доигран на одной или двух аренах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Южной Корее бейсбольный сезон стартовал с фейковыми фанатами на трибунах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter