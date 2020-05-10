НБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон

Из-за этого сильнейшая баскетбольная лига планеты потеряет до 40% дохода.

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант с проведением матчей без зрителей на протяжении всего следующего сезона.

Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

О том, что существует вероятность проведения матчей без болельщиков, сообщил комиссар НБА Адам Сильвер во время видеоконференции с представителями профсоюза баскетболистов.

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Данное решение может быть принято, если не будет разработана вакцина от коронавируса.

Без болельщиков НБА потеряет около 40% от всего дохода лиги.

Напомним, сезон в НБА был остановлен 12 марта. Остаток сезона может быть доигран на одной или двух аренах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Южной Корее бейсбольный сезон стартовал с фейковыми фанатами на трибунах.