Вторая ракетка Украины Деяна Ястремская потерпела поражение в матче стартового раунда турнира категории International в австрийском Линце.
Украинка считалась одной из фавориток соревнований и получила третий номер в посеве, а ее соперницей была 110-я ракетка мира Греетье Миннен из Бельгии.
Матч длился 1 час и 18 минут, а победу в двух сетах праздновала Миннен - 4:6, 3:6.
Ястремская повторила карьерный антирекорд, потерпев четыре подряд поражения. Украинка неудачно стартовала на турнирах в Риме, Остраве и Линце, а также на "Ролан Гаррос".
Аналогичная серия по количеству поражений у 20-летней теннисистки была в прошлом году.
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