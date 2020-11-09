Даяна Ястремская не смогла обыграть представительницу второй сотни мирового рейтинга.

Вторая ракетка Украины Деяна Ястремская потерпела поражение в матче стартового раунда турнира категории International в австрийском Линце.

Украинка считалась одной из фавориток соревнований и получила третий номер в посеве, а ее соперницей была 110-я ракетка мира Греетье Миннен из Бельгии.

Матч длился 1 час и 18 минут, а победу в двух сетах праздновала Миннен - 4:6, 3:6.

Ястремская повторила карьерный антирекорд, потерпев четыре подряд поражения. Украинка неудачно стартовала на турнирах в Риме, Остраве и Линце, а также на "Ролан Гаррос".

Аналогичная серия по количеству поражений у 20-летней теннисистки была в прошлом году.

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Автор: Данил Слесь