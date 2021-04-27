Даяна Ястремская / фото Twitter.WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила отказ от независимого трибунала ITF. 20-летней спортсменке не удовлетворили ходатайство с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
Об этом сообщает официальный сайт ITF.
Читайте такжеУкраинская теннисистка обыграла россиянку на турнире в Мадриде (видео)
Заметим, что ранее Ястремская подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тоже получила отказ.
Сейчас уроженка Одессы продолжает отбывать наказание на неопределенное время и ожидает решения ITF относительно точных дат дисквалификации.
Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская отрицает, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram