Даяна Ястремская отстранена от выступлений на неопределенное время.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила отказ от независимого трибунала ITF. 20-летней спортсменке не удовлетворили ходатайство с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.

Об этом сообщает официальный сайт ITF.

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Заметим, что ранее Ястремская подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тоже получила отказ.

Сейчас уроженка Одессы продолжает отбывать наказание на неопределенное время и ожидает решения ITF относительно точных дат дисквалификации.

Даяна Ястремская: положительная допинг-проба

О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.

С 7 января она временно отстранена от участия в соревнованиях.

Ястремская отрицает, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.

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Автор: Артем Будрин