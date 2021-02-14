Елена Пидгрушная смогла улучшить свою позицию.

14 февраля в словенской Поклюке состоялась женская гонка преследования в рамках чемпионата мира по биатлону.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая смогла подняться на четыре позиции и финишировала на одиннадцатом месте.

Дарья Блашко не смогла удержаться в топ-15. Она потеряла десять позиций и финишировала за пределами двадцатки лучших. Юлия Джима поднялась с 37-го места на 25-е, а Валентина Семеренко не финишировала.

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Победу в гонке одержала норвежка Тирил Экхофф, которая завоевала уже третье золото на этом чемпионате мира.

ЧМ по биатлону. Результаты женской гонки преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - (1+0+1+0) 30:38,1

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - (1+0+0+0) +17,3

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - (0+1+0+1) +33,0 ...

7. Елена Пидгрушная (Украина) - (0+0+0+) +1:13,9

24. Дарья Блашко (Украина) - (2+1+0+0) +2:59,2

25. Юлия Джима (Украина) - (0+1+2+0) +2:59,4

Не финишировала. Валентина Семеренко (Украина) - (4+1...)

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

Лучшим результатом сборной Украины на ЧМ-2021 пока что является четвертое место в смешанной эстафете.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

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Автор: Антон Дударь