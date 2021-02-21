Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершился 21 февраля мужским масс-стартом.
Украину в гонке представлял Артем Прима. Он стартовал 16-м, но по итогам гонки опустился на пять позиций.
Читайте такжеЧемпионат мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонкиПервым к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд. Для норвежской сборной это золото стало седьмым на ЧМ-2021, а для Легрейда - четвертым (вторым - в личных гонках).
Сборная Норвегии уверенно выиграла в медальном зачете (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды).
Чемпионат мира по биатлону. Результаты мужского масс-старта
1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0+0+1) 36:27,2
2. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+1+1+0) +10,2
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - (1+1+0+0) +12,8...
21. Артем Прима (Украина) - (0+1+1+3) +2:42,6
Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты Украины
- ЧМ-2021 проходил с 10 по 21 февраля.
- Украина завоевала на мировом первенстве одну медаль - 20 февраля женская сборная Украины финишировала на третьем месте в эстафете.
- Ранее украинцам также удалось занять четвертое место в смешанной эстафете и финишировать на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете.
В мужской эстафете Украина также показала солидный результат, заняв пятое место.
Лучшим результатом в личных гонках стало седьмое место Елены Пидгрушной в гонке преследования.
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