Норвегия выиграла медальный зачет, а Украина завершила чемпионат с одной медалью.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершился 21 февраля мужским масс-стартом.

Украину в гонке представлял Артем Прима. Он стартовал 16-м, но по итогам гонки опустился на пять позиций.

Читайте такжеЧемпионат мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонкиПервым к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд. Для норвежской сборной это золото стало седьмым на ЧМ-2021, а для Легрейда - четвертым (вторым - в личных гонках).

Сборная Норвегии уверенно выиграла в медальном зачете (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды).

Чемпионат мира по биатлону. Результаты мужского масс-старта

1. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+0+0+1) 36:27,2

2. Йоханнес Дале (Норвегия) - (0+1+1+0) +10,2

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - (1+1+0+0) +12,8...

21. Артем Прима (Украина) - (0+1+1+3) +2:42,6

Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты Украины

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Автор: Антон Дударь