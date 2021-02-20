Мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете чемпионата мира-2021 в Поклюке.
За украинскую команду в гонке выступали Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.
Наши биатлонисты стартовали уверенно. После первых трех этапов, на которых бежали Артем Прима, Богдан Цымбал и капитан Дмитрий Пидручный, наш коллектив шел в компании призеров. Впереди была лишь Норвегия.
К сожалению, на финальном круге Антону Дудченко не хватило скорости и наша команда не попала на пьедестал почета. Украина финишировала на пятой строчке.
Победили спортсмены из Норвегии, которые на 33,1 сек опередили серебряных призеров из Швеции. Бронзу завоевали Союз биатлонистов России.
ЧМ по биатлону-2021. Результаты мужской эстафеты
1. Норвегия (0+8) 1:12:27,4
2. Швеция (0+7) +33,1
3. СБР (0+5) + 50,9
4. Франция (1+11) +1:02,0
5. Украина (0+4) +1:12,7
6. Италия (2+14) +1: 35,5
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