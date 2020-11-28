Сборная Украины по художественной гимнастике в третий день чемпионата Европы добыла два золота и два серебра.
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Об этом сообщила Федерация художественной гимнастики Украины в Facebook.
Украинки одержали победу в упражнении с пятью мячами, набрав 35,350 балла. Второе место - у Израиля (34,450), третье - у Эстонии (32,800).
В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав украинские гимнастки набрали 31,150 балла и заняли второе место, уступив Турции (31,150). Третье место досталось Азербайджану (30,650).
Еще две медали завоевали юниорки. Первое место в упражнениях с мячом - у Полины Карики, а серебро в упражнении с лентой - у Карины Сидорак.
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