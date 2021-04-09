Алина Марущак стала лучшей в весовой категории до 81 кг.

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак стала чемпионкой Европы на турнире, который проходит в Москве.

Марущак завоевала золотую награду в весовой категории до 81 кг.

Читайте такжеУкраинец выиграл золото на этапе Кубка мира по фехтованию в России (фото)

Украинка стала лучшей в рывке (109 кг), а также взяла бронзу в толчке (127 кг). В сумме двоеборья она на 5 кг опередила Жоэль Найо-Кечанке из Франции.

1. Алина Марущак (Украина) - 236 кг (109 + 127)

2. Жоэль Найо-Кечанке (Франция) - 231 кг (100 + 131)

3. Лиана Гуюрджан (Армения) - 227 кг (98 + 129)

ЧЕ по тяжелой атлетике: результаты Украины

Для Украины медаль Марущак - уже третье золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.

Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.

Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.

Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.

В общем зачете чемпионата Европы Украина занимает второе место, уступая только Болгарии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь