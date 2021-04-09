Алина Марущак поднялась на высшую ступень пьедестала / кадр из трансляции
Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак стала чемпионкой Европы на турнире, который проходит в Москве.
Марущак завоевала золотую награду в весовой категории до 81 кг.
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Украинка стала лучшей в рывке (109 кг), а также взяла бронзу в толчке (127 кг). В сумме двоеборья она на 5 кг опередила Жоэль Найо-Кечанке из Франции.
1. Алина Марущак (Украина) - 236 кг (109 + 127)
2. Жоэль Найо-Кечанке (Франция) - 231 кг (100 + 131)
3. Лиана Гуюрджан (Армения) - 227 кг (98 + 129)
ЧЕ по тяжелой атлетике: результаты Украины
- Для Украины медаль Марущак - уже третье золото в сумме двоеборья на чемпионате Европы.
- Ранее абсолютной чемпионкой Европы в весе до 76 кг стала Ирина Деха.
- Также абсолютной чемпионкой стала Камила Конотоп, которая выступает в весе до 55 кг.
- Кроме того, в активе украинской сборной есть бронза, которую в весовой категории до 55 кг завоевал Дмитрий Вороновский.
- В общем зачете чемпионата Европы Украина занимает второе место, уступая только Болгарии.
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