"Когда же вы сдохнете?": известного российского фигуриста разозлило пожертвование чернокожим транссексуалам

Алексей Ягудин высказался в адрес американского фигуриста Адама Риппона.

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в грубой форме раскритиковал пожертвование американского фигуриста Адама Риппона в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

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Об этом сообщает sports.ru.

Риппон заявил, что жертвует 1000 долларов проекту "Окра", который поддерживает темнокожих транссексуалов. Американский спортсмен также посоветовал "пойти в ж*пу" известной писательнице Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии после серии записей в Twitter о трансгендерах.

Ягудин процитировал Риппона в Instagram, а затем добавил свою реакцию на заявление коллеги:

"Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус и есть вы, а это одно и то же!", - написал россиянин, а позже удалил пост.

Также российский фигурист решил в еще более грубой форме обратиться к Риппону через сторис:

"***, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!".

Алексей Ягудин является чемпионом Олимпиады-2002 и четырехкратным чемпионом мира.

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