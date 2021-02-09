Алексей Лень впервые вышел в стартовом составе "Вашингтона".

Украинский баскетболист Алексей Лень провел результативный матч за "Вашингтон Уизардс".

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В поединке против "Чикаго Буллс" Лень впервые вышел на площадку в стартовом составе "Вашингтона". Украинец провел на паркете 21 минуту и за это время набрал 13 очков. Также в его активе 7 подборов, 2 блок-шота и 1 ассист.

Лень стал третьим по результативности в составе своей команды. Его игра помогла "Вашингтону" одержать победу со счетом 105:101.

В нынешнем сезоне Лень в среднем набирает 7,5 очка и делает 4,2 подбора в 10 матчах за "Уизардс".

Видеообзор матча

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Автор: Антон Дударь