Украинский баскетболист Алексей Лень провел результативный матч за "Вашингтон Уизардс".
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В поединке против "Чикаго Буллс" Лень впервые вышел на площадку в стартовом составе "Вашингтона". Украинец провел на паркете 21 минуту и за это время набрал 13 очков. Также в его активе 7 подборов, 2 блок-шота и 1 ассист.
Лень стал третьим по результативности в составе своей команды. Его игра помогла "Вашингтону" одержать победу со счетом 105:101.
В нынешнем сезоне Лень в среднем набирает 7,5 очка и делает 4,2 подбора в 10 матчах за "Уизардс".
Видеообзор матча
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