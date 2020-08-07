Украинский баскетболист помог своей команде победить в матче НБА (видео)

Алексей Лень набрал восемь очков за "Сакраменто".

Украинский баскетболист Алексей Лень провел результативный матч в НБА за "Сакраменто".

Украинец принял участие в поединке против "Нью-Орлеана". Центровой провел на площадке более 14 минут, за которые набрал 8 очков и совершил 6 подборов.

Команда Леня одержала победу со счетом 140:125.

Видеообзор действий украинца опубликовал YouTube-канал Smart Highlights EXTRA 1.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лень переболел коронавирусом и недавно провел первый матч после выздоровления.

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