Украинский баскетболист провел первый матч в НБА после выздоровления от коронавируса

Алексей Лень вернулся на площадку после того, как переболел коронавирусом.

Украинский баскетболист Алексей Лень, который выступает за "Сакраменто", провел свой первый матч в НБА после того, как выздоровел от COVID-19.

Украинец вышел на площадку в матче против "Далласа", но отыграл лишь 3 минуты и 23 секунды.

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За это время Лень успел набрать 3 очка, дважды сфолить и допустить одну потерю.

Матч завершился поражением команды украинца в овертайме со счетом 110:114.

Ранее Лень пропустил все контрольные матчи "Сакраменто" перед возобновлением сезона, а также две игры после рестарта.

Как сообщал УНИАН, ранее Лень рассказал, как болел коронавирусом.

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