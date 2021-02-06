Алексей Лень провел свой лучший матч за "Вашингтон".

Украинский центровой Алексей Лень стал самым результативным игроком "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами".

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Лень вышел на площадку со скамейки запасных и провел на паркете 24 минуты.

За это время он сумел набрать 18 очков, к которым добавил 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 5 блокшотов. Также Лень один раз сфолил и совершил две потери.

Результативная игра украинца не помогла его команде. "Вашингтон" проиграл - 95:122.

Видео действий Леня опубликовал официальный YouTube-канал "Уизардс".

Алексей Лень: карьера в НБА

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018 году он перешел в "Атланту". Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА.

В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале прошлого года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

С ноября 2020 Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минуты на паркете. После этого он был отчислен из команды.

В январе Лень перешел в "Вашингтон" и сумел ярко дебютировать за команду.

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Автор: Антон Дударь