Украинский спортсмен найден мертвым в Японии
Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма в Японии.
Читайте такжеОсматривала скалы: французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения
Об этом сообщает The Sankei News.
Тело 37-летнего украинца нашли еще 12 мая, но подтвердить личность человека удалось только сейчас.
Известно, что Борисенко в феврале отправился на марафон в Токио, где проживал в одном из отелей. Событие было отменено из-за пандемии коронавируса, после чего украинец решил отправиться покорять гору Фудзияма.
В последний раз спортсмен выходил на связь 28 февраля. Японские СМИ пишут, что еще в марте его вещи были найдены на высоте 2400 метров. Борисенко поднимался на гору один и стал жертвой несчастного случая.
Гора Фудзияма с высотой 3776 метров является самой высокой в Японии. До июля официально восхождения на нее запрещены из-за неустойчивой погоды.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram