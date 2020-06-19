Украинский спортсмен найден мертвым в Японии

Алексей Борисенко пропал еще в конце февраля.

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко найден мертвым на горе Фудзияма в Японии.

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Об этом сообщает The Sankei News.

Тело 37-летнего украинца нашли еще 12 мая, но подтвердить личность человека удалось только сейчас.

Известно, что Борисенко в феврале отправился на марафон в Токио, где проживал в одном из отелей. Событие было отменено из-за пандемии коронавируса, после чего украинец решил отправиться покорять гору Фудзияма.

В последний раз спортсмен выходил на связь 28 февраля. Японские СМИ пишут, что еще в марте его вещи были найдены на высоте 2400 метров. Борисенко поднимался на гору один и стал жертвой несчастного случая.

Гора Фудзияма с высотой 3776 метров является самой высокой в Японии. До июля официально восхождения на нее запрещены из-за неустойчивой погоды.

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