За неспортивное поведение нападающий рискует быть дисквалифицированным на длительное время.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился позорным поступком в поединке против "Бостон Брюинз".

Во время последнего периода Овечкин и игрок "Бостона" Трент Фредерик устроили перепалку. В ходе схватки россиянин прибег к пословице - "Если драка неизбежна - бить надо первым". После этого нанес удар клюшкой между ногами Фредерику.

Рефери обоим выписал по штрафу - две минуты. Однако есть вероятность, что комитет этики и честной игры накажет Овечкина уже постфактум. За такого рода поступки предполагается три матча дисквалификации.

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Автор: Будрин Артем