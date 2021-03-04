Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился позорным поступком в поединке против "Бостон Брюинз".
Во время последнего периода Овечкин и игрок "Бостона" Трент Фредерик устроили перепалку. В ходе схватки россиянин прибег к пословице - "Если драка неизбежна - бить надо первым". После этого нанес удар клюшкой между ногами Фредерику.
Mood:🔊 pic.twitter.com/FtuoJF0APU— Nick Alberga (@thegoldenmuzzy) March 4, 2021
Рефери обоим выписал по штрафу - две минуты. Однако есть вероятность, что комитет этики и честной игры накажет Овечкина уже постфактум. За такого рода поступки предполагается три матча дисквалификации.
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