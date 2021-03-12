Александр Емельяненко заявил, что у него два высших образования - "экономическое и нефтяное".

Звездный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оконфузился во время интервью, отвечая на вопрос о своем образовании.

Об этом он рассказал YouTube-каналу KOVALENKO.

"В школе - твердый троечник. После школы я закончил вот сейчас только что деканат на нефтяника. У меня два высших образования - экономическое и нефтяное. Я декан, да. Экономическое? Это экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве", - сказал Емельяненко.

В сети уже смеются со слов Емельяненко.

Александр Емельяненко провел в смешанных единоборствах 37 боев. На его счету 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. В самбо он становился многократным чемпионом России, мира и Европы.

Емельяненко неоднократно оказывался героем скандальной хроники, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Также он отбывал наказание в тюрьме - в 2015 году суд приговорил его к 4,5 года заключения за изнасилование домработницы. Он вышел на свободу по УДО в ноябре 2016 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь