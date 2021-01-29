Зрелищный поединок состоялся в рамках турнира смешанных единоборств One Championship Unbreakable II.
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В октагоне встретились 120-килограммовый чемпион сенегальского рестлинга Умар Кейн, который проводил свой второй бой в ММА, и 45-летний ветеран-тяжеловес Алан Нгалани, рожденный в Камеруне, но представляющий Гонконг. Его вес также переваливает за сотню - 103 кг.
Битва титанов завершилась уже в первом раунде. За минуту до его завершения Кейн завалил Нгалани на канвас и начал наносить один за одним удары по голове. Нгалани сперва сопротивлялся и пытался подняться, но Кейн сумел дожать соперника - рефери остановил поединок.
Видео боя опубликовано на YouTube-канале One Championship.
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