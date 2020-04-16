Известная украинская теннисистка стала героиней мультфильма о противодействии коронавирусу (видео)
10:43, 16 апреля 2020Другое
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Даяна Ястремская предстала в образе героини, которая сражается с коронавирусом.
Даяна Ястремская "готова биться с самым опасным соперником" / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation
Вторая ракетка Украины и двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней анимационного ролика о противодействии коронавирусу.
Мультфильм был выпущен благотворительным фондом Ястремской "Дія проти пандемії".
19-летняя теннисистка стала героиней ролика, в котором она призывает всех соблюдать правила карантина и меры предосторожности, чтобы не заболеть.
Ролик был опубликован на официальном канале Ястремской в YouTube.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший теннисист мира заменил ракетку сковородой.
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