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Известная украинская теннисистка стала героиней мультфильма о противодействии коронавирусу (видео)

10:43, 16 апреля 2020
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Даяна Ястремская "готова биться с самым опасным соперником" / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

Вторая ракетка Украины и двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней анимационного ролика о противодействии коронавирусу.

Мультфильм был выпущен благотворительным фондом Ястремской "Дія проти пандемії".

19-летняя теннисистка стала героиней ролика, в котором она призывает всех соблюдать правила карантина и меры предосторожности, чтобы не заболеть.

Ролик был опубликован на официальном канале Ястремской в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший теннисист мира заменил ракетку сковородой.

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