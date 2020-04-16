Известная украинская теннисистка стала героиней мультфильма о противодействии коронавирусу (видео)

Даяна Ястремская предстала в образе героини, которая сражается с коронавирусом.

Вторая ракетка Украины и двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней анимационного ролика о противодействии коронавирусу.

Мультфильм был выпущен благотворительным фондом Ястремской "Дія проти пандемії".

19-летняя теннисистка стала героиней ролика, в котором она призывает всех соблюдать правила карантина и меры предосторожности, чтобы не заболеть.

Ролик был опубликован на официальном канале Ястремской в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лучший теннисист мира заменил ракетку сковородой.