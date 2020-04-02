Издержки карантина: лучший теннисист мира заменил ракетку сковородкой (видео)

Новак Джокович нашел оригинальный способ поддерживать форму.

Первая ракетка мира Новак Джокович показал, как развлекается дома на карантине, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Сербский теннисист решил провести матч, но использовал вместо ракетки сковородку, а в качестве сетки - мебель.

Джокович опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в мире остановлены все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры. Все спортсмены находятся на карантине дома.

УНИАН ранее сообщал об отмене Уимблдона впервые со времен Второй мировой войны.