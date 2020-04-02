цей матеріал доступний українською

Издержки карантина: лучший теннисист мира заменил ракетку сковородкой (видео)

00:08, 02 апреля 2020
Другое
179 0
Новак Джокович / REUTERS

Сербский теннисист решил провести матч, но использовал вместо ракетки сковородку, а в качестве сетки - мебель.

Джокович опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в мире остановлены все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры. Все спортсмены находятся на карантине дома.

УНИАН ранее сообщал об отмене Уимблдона впервые со времен Второй мировой войны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter