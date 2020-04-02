Издержки карантина: лучший теннисист мира заменил ракетку сковородкой (видео)
00:08, 02 апреля 2020Другое
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Новак Джокович нашел оригинальный способ поддерживать форму.
Новак Джокович / REUTERS
Первая ракетка мира Новак Джокович показал, как развлекается дома на карантине, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Сербский теннисист решил провести матч, но использовал вместо ракетки сковородку, а в качестве сетки - мебель.
Джокович опубликовал видео на своей странице в Instagram.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 в мире остановлены все спортивные соревнования, в том числе и теннисные турниры. Все спортсмены находятся на карантине дома.
УНИАН ранее сообщал об отмене Уимблдона впервые со времен Второй мировой войны.
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