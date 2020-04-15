Спортсменам украинских сборных разрешили проводить индивидуальные тренировки во время карантина

Кабинет министров Украины поддержал просьбу разрешить спортсменам тренировки.

Кабинет министров Украины в ходе заседания 15 апреля принял решение разрешить спортсменам сборных Украины проводить тренировки во время карантина.

Об этом сообщает kmu.gov.ua.

Постановление предусматривает следующие виды тренировок: бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках для спортсменов с инвалидностью.

Данное решение касается представителей штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью.

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"Цель нашего Министерства - предоставить спортсменам все условия для полноценных и непрерывных тренировок. Мы получили несколько десятков обращений от федераций и просто неравнодушных к сложившейся. Понимая, как это важно для каждого спортсмена продолжать свои тренировки, было принято соответствующее решение. Но, призываю, чтобы все относились к карантину очень серьезно! Держали социальную дистанцию, постоянно дезинфицировали руки и выполняли все санитарные правила для предотвращения заболевания", - отметил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Напомним, карантин в Украине, который предусматривает в том числе запрет на проведение спортивных мероприятий, введен до 24 апреля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что борец Жан Беленюк показал, как должна выглядеть тренировка на карантине.