"Нельзя было обижать Россию": российская чемпионка назвала перенос Олимпиады "божьим наказанием"

Светлана Хоркина заявила, что все произошло из-за "политических передергиваний".

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина выразила мнение, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса - это "божье наказание".

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Слова Хоркиной приводит "Спорт-Экспресс".

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания", - заявила Хоркина.

"И на мой взгляд, это некое божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику", - добавила экс-гимнастка.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год.