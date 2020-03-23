Мировая легкая атлетика призвала МОК перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

В IAAF решили твердо выступить против проведения Игр в этом году.

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу обратился в письме к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, призвав его перенести Олимпиаду-2020.

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Об этом сообщает CBS.

"Я провел конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции", - написал Коу.

Руководитель IAAF отметил, что настало время принять тот факт, что Игры-2020 невозможно провести предстоящим летом. У спортсменов есть большие трудности в подготовке из-за карантина. Организация готова помочь МОК выбрать новые даты проведения Олимпиады на следующий год.

IAAF - первая международная спортивная федерация, которая призвала МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио. При этом национальные федерации многих стран ранее высказывали подобное мнение.

Игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа.

УНИАН также сообщал о том, что две страны уже отказались отпускать спортсменов на Олимпиаду-2020 в Японию.