Две страны отказались от участия в Олимпиаде-2020 (видео)

Канада и Австралия не будут отправляй своих спортсменов в Токио.

Сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

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Заявления опубликовали пресс-службы НОК двух стран.

Национальный олимпийский комитет Канады отметил, что данное решение поддержали комиссия спортсменов, спортивные федерации, а также правительство. Кроме того, НОК призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры-2020 на следующий год.

"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и о всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - отметил канадский НОК.

Австралийский НОК призвал всех спортсменов, которые находятся за пределами страны, остановить тренировки и вернуться на родину, после чего подготовка будет вестись с расчетом на то, что Игры пройдут уже в следующем году.

Стоит отметить, что в Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.