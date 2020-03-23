Две страны отказались от участия в Олимпиаде-2020 (видео)
Сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.
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Заявления опубликовали пресс-службы НОК двух стран.
Национальный олимпийский комитет Канады отметил, что данное решение поддержали комиссия спортсменов, спортивные федерации, а также правительство. Кроме того, НОК призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести Игры-2020 на следующий год.
"Мы говорим не только о здоровье спортсменов, но и о всем обществе. Из-за коронавируса атлеты не успеют подготовиться к Олимпиаде. Их тренировки вообще будут противоречить указаниям правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса", - отметил канадский НОК.
Австралийский НОК призвал всех спортсменов, которые находятся за пределами страны, остановить тренировки и вернуться на родину, после чего подготовка будет вестись с расчетом на то, что Игры пройдут уже в следующем году.
Стоит отметить, что в Японии зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом, а также еще более 700 - на круизном лайнере Diamond Princess.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.