Кубок мира по биатлону: результаты женской гонки преследования в Контиолахти
В финском Контиолахти состоялась заключительная гонка Кубка мира по биатлону 2019-2020 - женская гонка преследования.
Для знаменитой финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен эта гонка стала последней в карьере. О решении завершить карьеру она объявила перед гонкой. Финишную черту 37-летняя Мякяряйнен пересекла четвертой.
Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон.
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Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая финишировала 24-й.
Масс-старты в Контиолахти, которые должны были состояться 15 марта, отменены из-за коронавируса.
Результаты гонки
1. Жюлия Симон (Франция) - (0+1+1+0) 30:43,5
2. Селина Гаспарин (Швейцария) - (1+2+1+0) +17,3
3. Лиза Виттоцци (Италия) - (1+1+1+1) +20,9
4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - (1+1+2+0) +28,2...
24. Анастасия Меркушина (Украина) - (1+0+1+1) +1:53,5
30. Валя Семеренко (Украина) - (1+2+3+0) +2:16,4
35. Вита Семеренко (Украина) - (0+1+2+1) +2:45,8
Ранее УНИАН сообщал о результатах женского спринта в Контиолахти.