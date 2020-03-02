Украинцы в НБА результативно сыграли в матче друг против друга (видео)

"Сакраменто" Алексея Леня обыграл "Детройт" Святослава Михайлюка.

В рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации "Сакраменто" Алексея Леня принимал "Детройт" Святослава Михайлюка.

Оба украинца в этой встрече отметились результативной игрой.

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Лень в составе "Сакраменто" провел на паркете 28 минут. Украинец набрал 8 очков, к которым добавил 13 подборов и 5 блок-шотов. В пассиве у него 3 фола.

Михайлюк отыграл 38 минут. На его счету 14 очков, 6 подборов и 2 передачи. При этом Михайлюк допустил 4 потери и сделал 5 фолов.

"Сакраменто" одержал победу в матче со счетом 106:100.

Канал Smart Highlights на YouTube опубликовал видео действий Михайлюка и Леня в этой встрече.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Лень и Михайлюк помогли своим командам одержать победы.