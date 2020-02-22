Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской эстафеты

Украинская сборная побороться за награды не смогла.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета.

Победу в гонке одержала команда Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон Майе).

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Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Прима завершил свой этап четвертым, Семенов с одним штрафным кругом передал эстафету тринадцатым, Ткаленко также с одним штрафом сохранил этот результат, а Пидручный финишировал двенадцатым.

Результаты гонки

1. Франция (0+4) 1:12:35,9

2. Норвегия (1+12) +21,5

3. Германия (1+8) +36,2

4. Россия (0+9) +1:44,7

5. Словения (0+8) +1:45,8...

12. Украина (2+14) +3:52,5

Как сообщал УНИАН, ранее Украине удалось завоевать первую медаль на чемпионате мира-2020 в женской эстафете.