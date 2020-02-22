цей матеріал доступний українською

Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской эстафеты

17:06, 22 февраля 2020
Другое
492 0
Мужская эстафета на ЧМ / REUTERS

Победу в гонке одержала команда Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон Майе).

Читайте такжеУкраина замкнула топ-10 в одиночной смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Прима завершил свой этап четвертым, Семенов с одним штрафным кругом передал эстафету тринадцатым, Ткаленко также с одним штрафом сохранил этот результат, а Пидручный финишировал двенадцатым.

Результаты гонки

1. Франция (0+4)  1:12:35,9

2. Норвегия (1+12)  +21,5

3. Германия (1+8)  +36,2

4. Россия (0+9)  +1:44,7

5. Словения  (0+8)  +1:45,8...

12. Украина (2+14)  +3:52,5

Как сообщал УНИАН, ранее Украине удалось завоевать первую медаль на чемпионате мира-2020 в женской эстафете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter