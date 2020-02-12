Свитолина успешно стартовала в одиночном разряде турнира в Таиланде (видео)

Украинская теннисистка преодолела первый круг в Хуахине.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Хуахине в одиночном разряде.

В матче первого круга Свитолина обыграла 195-ю ракетку мира Бибиану Схофс из Нидерландов. Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился победой украинки со счетом 6:2, 6:4.

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в YouTube.

Во втором круге Свитолина встретится с австралийкой Сторм Сандерс (№319 в рейтинге WTA).

Отметим, что днем ранее Свитолина также играла в Таиланде в парном разряде. Украинка в дуэте с Кван Яу Нг из Гонконга не смогла пройти во второй круг.

Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина сыграла в теннис на крыше небоскреба в Таиланде.