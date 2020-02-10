Билли Айлиш и хит The Beatles: на церемонии Оскар-2020 почтили память легенды НБА Брайанта (видео)

Баскетболист оказался в списке людей из мира кинематографа, которые умерли в 2019 году.

На 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе почтили память знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в конце января.

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В память о всех известных актерах и режиссерах выступила Билли Айлиш, которая исполнила песню The Beatles - Yesterday. На заднем фоне шел видеоряд с фотографиями тех, кто покинул этот мир.

Первым на экране появилось фото Брайанта с его цитатой: "Жизнь слишком коротка, чтобы застрять на месте и лишиться мотивации. Ты должен идти вперед, ты должен продолжать".

Стоит отметить, что спортсмен в 2018 году получил "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Billie Eilish x The Beatles "yesterday" pic.twitter.com/7yGC3D7hjX — 𝕿𝖍𝖎𝖘 𝖎𝖘 𝖋𝖎𝖗𝖊𝖊𝖊🔥 (@Fran_Licari) February 10, 2020

Напомним, Коби Брайант разбился в авиакатастрофе 26 января на личном вертолете. Вместе с ним погибла его дочь - 13-летняя Джанна, а также еще семь человек, которые находились на борту.

УНИАН ранее опубликовал всех победителей "Оскара"-2020.