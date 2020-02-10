Оскар 2020: полный список победителей
В Лос-Анджелесе этой ночью состоялась 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Решение Американской киноакадемии в этом году было немного неожиданным – статуэтку за лучший фильм получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый южнокорейский фильм, получивший номинацию на "Оскар" - и сразу же взявший несколько статуэток.
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"Паразиты" также победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", а его постановщик Пон Чжун Хо ко всему прочему взял награду лучшего режиссера. Кроме того, статуэтками были отмечены Хоакин Феникс, Брэд Питт и Рене Зельвегер.
УНИАН собрал полный список победителей Оскара 2020.
Лучший фильм – «Паразиты»
Соперники в номинации:
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Форд против Феррари»
Лучший режиссёр - Пон Чжун-Хо
В номинации были представлены:
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Тодд Филлипс («Джокер»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
Лучшая женская роль - Рене Зельвегер («Джуди»)
Номинанты:
- Синтия Эриво («Гарриет»)
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
- Шарлиз Терон («Скандал»)
Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс («Джокер»)
Соперники в номинации:
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)
Номинанты:
- Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
- Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
- Марго Робби («Скандал»)
Лучшая мужская роль второго плана - Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
Соперники в номинации:
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
- Энтони Хопкинс («Два Папы»)
- Аль Пачино («Ирландец»)
- Джо Пеши («Ирландец»)
Лучший иностранный фильм - «Паразиты» (Южная Корея)
В номинации были представлены:
- «Страна мёда» (Северная Македония»)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Корпус Кристи» (Польша)
- «Отверженные» (Франция)
Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»
Прочие номинанты:
- «Как приручить дракона 3»
- «Я потеряла своё тело»
- «Клаус»
- «Потерянное звено»
Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)
Соперники в номинации:
- «Ирландец» (Стивен Зеллиан)
- «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)
- «Маленькие женщины» (Грета Гервиг)
- «Два Папы» (Энтони Маккартен)
Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)
Номинанты:
- «Брачная история» (Ноа Баумбак)
- «Достать ножи» (Райан Джонсон)
- «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)
- «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)
Лучшая операторская работа - «1917» (Роджер Дикинс)
Прочие номинанты:
- «Ирландец» (Родриго Прието)
- «Джокер» (Лоуренс Шер)
- «Маяк» (Джарин Блашке)
- «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)
Лучший монтаж - «Форд против Феррари»
В номинации были представлены:
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»
Номинанты:
- «Пещера»
- «На краю демократии»
- «Для Самы»
- «Страна мёда»
Лучший короткометражный документальный фильм - «Научитьсякататьсянаскейтбордевзонебоевыхдействий (еслитыдевчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)
Номинанты:
- «В отсутствие» (In the Absence)
- «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
- «Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)
- «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)
Лучший короткометражный фильм - «Соседскоеокно» (The Neighbors' Window)
В номинации представлены:
- «Братство» (Brotherhood)
- «Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)
- «Сария» (Saria)
- «Сестра» (A Sister)
Лучший анимационный короткометражный фильм - «Волосатая любовь» (Hair Love)
Номинанты
- «Дочь» (Dcera)
- «Котбуль» (Kitbull)
- «Незабываемо» (Memorable)
- «Сестра» (Sister)
Лучшие спецэффекты - «1917»
Прочие номинанты:
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»
В номинации:
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучший грим и причёски - «Скандал»
Номинанты:
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента: Владычица тьмы»
- «1917»
Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды… в Голливуде»
Номинанты:
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Паразиты»
Лучший оригинальный саундтрек - «Джокер»
В номинации:
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая песня - «Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again
Прочие номинанты:
- «История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away
- «Прорыв» — I'm Standing With You
- «Холодное сердце 2» — Into the Unknown
- «Гарриет» — Stand Up
Лучший монтаж звука - «Форд против Феррари»
Номинанты:
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшее сведение звука - «1917»
В номинации:
- «К звёздам»
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «Однажды… в Голливуде».