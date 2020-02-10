Оскар 2020: полный список победителей

Южнокорейская лента "Паразиты" собрала охапку важных наград.

В Лос-Анджелесе этой ночью состоялась 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Решение Американской киноакадемии в этом году было немного неожиданным – статуэтку за лучший фильм получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый южнокорейский фильм, получивший номинацию на "Оскар" - и сразу же взявший несколько статуэток.

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"Паразиты" также победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", а его постановщик Пон Чжун Хо ко всему прочему взял награду лучшего режиссера. Кроме того, статуэтками были отмечены Хоакин Феникс, Брэд Питт и Рене Зельвегер.

УНИАН собрал полный список победителей Оскара 2020.

Лучший фильм – «Паразиты»

Соперники в номинации:

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Форд против Феррари»

Лучший режиссёр - Пон Чжун-Хо

В номинации были представлены:

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Сэм Мендес («1917»)

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Лучшая женская роль - Рене Зельвегер («Джуди»)

Номинанты:

Синтия Эриво («Гарриет»)

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Шарлиз Терон («Скандал»)



Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс («Джокер»)

Соперники в номинации:

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Номинанты:

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)

Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Марго Робби («Скандал»)

Лучшая мужская роль второго плана - Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Соперники в номинации:

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Лучший иностранный фильм - «Паразиты» (Южная Корея)

В номинации были представлены:

«Страна мёда» (Северная Македония»)

«Боль и слава» (Испания)

«Корпус Кристи» (Польша)

«Отверженные» (Франция)

Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»

Прочие номинанты:

«Как приручить дракона 3»

«Я потеряла своё тело»

«Клаус»

«Потерянное звено»

Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

Соперники в номинации:

«Ирландец» (Стивен Зеллиан)

«Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)

«Маленькие женщины» (Грета Гервиг)

«Два Папы» (Энтони Маккартен)

Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Номинанты:

«Брачная история» (Ноа Баумбак)

«Достать ножи» (Райан Джонсон)

«1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)

«Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)

Лучшая операторская работа - «1917» (Роджер Дикинс)

Прочие номинанты:

«Ирландец» (Родриго Прието)

«Джокер» (Лоуренс Шер)

«Маяк» (Джарин Блашке)

«Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)

Лучший монтаж - «Форд против Феррари»

В номинации были представлены:

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»

Номинанты:

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для Самы»

«Страна мёда»

Лучший короткометражный документальный фильм - «Научитьсякататьсянаскейтбордевзонебоевыхдействий (еслитыдевчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

Номинанты:

«В отсутствие» (In the Absence)

«Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)

«Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)

«Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)

Лучший короткометражный фильм - «Соседскоеокно» (The Neighbors' Window)

В номинации представлены:

«Братство» (Brotherhood)

«Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)

«Сария» (Saria)

«Сестра» (A Sister)

Лучший анимационный короткометражный фильм - «Волосатая любовь» (Hair Love)

Номинанты

«Дочь» (Dcera)

«Котбуль» (Kitbull)

«Незабываемо» (Memorable)

«Сестра» (Sister)

Лучшие спецэффекты - «1917»

Прочие номинанты:

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»

В номинации:

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Однажды… в Голливуде»

Лучший грим и причёски - «Скандал»

Номинанты:

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента: Владычица тьмы»

«1917»

Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды… в Голливуде»

Номинанты:

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Паразиты»

Лучший оригинальный саундтрек - «Джокер»

В номинации:

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня - «Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again

Прочие номинанты:

«История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away

«Прорыв» — I'm Standing With You

«Холодное сердце 2» — Into the Unknown

«Гарриет» — Stand Up

Лучший монтаж звука - «Форд против Феррари»

Номинанты:

«Джокер»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука - «1917»

В номинации: