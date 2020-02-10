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Оскар 2020: полный список победителей

07:38, 10 февраля 2020
Кино и музыка
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В Лос-Анджелесе этой ночью состоялась 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Решение Американской киноакадемии в этом году было немного неожиданным – статуэтку за лучший фильм получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый южнокорейский фильм, получивший номинацию на "Оскар" - и сразу же взявший несколько статуэток. 

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"Паразиты" также победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", а его постановщик Пон Чжун Хо ко всему прочему взял награду лучшего режиссера. Кроме того, статуэтками были отмечены Хоакин Феникс, Брэд Питт и Рене Зельвегер.

УНИАН собрал полный список победителей Оскара 2020.

Лучший фильм – «Паразиты»

Соперники в номинации:

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Форд против Феррари»

Лучший режиссёр - Пон Чжун-Хо

В номинации были представлены:

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Лучшая женская роль - Рене Зельвегер («Джуди»)

Номинанты:

  • Синтия Эриво («Гарриет»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)

Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс («Джокер»)

Соперники в номинации:

  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Номинанты: 

  • Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
  • Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
  • Марго Робби («Скандал»)

Лучшая мужская роль второго плана - Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Соперники в номинации:

  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)

Лучший иностранный фильм - «Паразиты» (Южная Корея)

В номинации были представлены:

  • «Страна мёда» (Северная Македония»)
  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Корпус Кристи» (Польша)
  • «Отверженные» (Франция)

Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»

Прочие номинанты:

  • «Как приручить дракона 3»
  • «Я потеряла своё тело»
  • «Клаус»
  • «Потерянное звено»

Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

Соперники в номинации:

  • «Ирландец» (Стивен Зеллиан)
  • «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер)
  • «Маленькие женщины» (Грета Гервиг)
  • «Два Папы» (Энтони Маккартен)

Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Номинанты: 

  • «Брачная история» (Ноа Баумбак)
  • «Достать ножи» (Райан Джонсон)
  • «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс)
  • «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино)

Лучшая операторская работа - «1917» (Роджер Дикинс)

Прочие номинанты:

  • «Ирландец» (Родриго Прието)
  • «Джокер» (Лоуренс Шер)
  • «Маяк» (Джарин Блашке)
  • «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон)

Лучший монтаж - «Форд против Феррари»

В номинации были представлены: 

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»

Номинанты:

  • «Пещера»
  • «На краю демократии»
  • «Для Самы»
  • «Страна мёда»

Лучший короткометражный документальный фильм - «Научитьсякататьсянаскейтбордевзонебоевыхдействий (еслитыдевчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

Номинанты: 

  • «В отсутствие» (In the Absence)
  • «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
  • «Иди, беги, ча-ча» (Walk Run Cha-cha)
  • «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)

Лучший короткометражный фильм - «Соседскоеокно» (The Neighbors' Window)

В номинации представлены:

  • «Братство» (Brotherhood)
  • «Футбольный клуб „Нефта“» (Nefta Football Club)
  • «Сария» (Saria)
  • «Сестра» (A Sister)

Лучший анимационный короткометражный фильм - «Волосатая любовь» (Hair Love)

Номинанты

  • «Дочь» (Dcera)
  • «Котбуль» (Kitbull)
  • «Незабываемо» (Memorable)
  • «Сестра» (Sister)

Лучшие спецэффекты - «1917»

Прочие номинанты:

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»

В номинации:

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучший грим и причёски - «Скандал»

Номинанты: 

  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента: Владычица тьмы»
  • «1917»

Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды… в Голливуде»

Номинанты:

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Паразиты»

Лучший оригинальный саундтрек - «Джокер»

В номинации: 

  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня - «Рокетмэн» — (I'm Gonna) Love Me Again

Прочие номинанты:

  • «История игрушек 4» — I Can't Let You Throw Yourself Away
  • «Прорыв» — I'm Standing With You
  • «Холодное сердце 2» — Into the Unknown
  • «Гарриет» — Stand Up

Лучший монтаж звука - «Форд против Феррари»

Номинанты:

  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука - «1917»

В номинации:

  • «К звёздам»
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «Однажды… в Голливуде».
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Теги: #Оскар#вручение Оскаров