"Хотел бы увидеть объяснение": украинский кикбоксер отреагировал на скандальное видео Ломаченко

Павел Журавлев не спешит делать выводы про украинского чемпиона мира.

Украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал скандал вокруг чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, который в январе опубликовал на своей странице в Instagram видео с российским спецназом.

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О ситуации и своем отношении к ней спортсмен рассказал на своем YouTube-канале.

"Я немного знаком с Ломаченко, у меня о нем только лучшие впечатления как о человеке. Давайте будем честны, в Украине он настоящий герой, величина, которая войдет в историю. Он всегда отличался тем, что носил на все бои украинский флаг, подчеркивал, откуда он родом.

На основании одного ролика, происхождение которого пока непонятно, делать преждевременные выводы я бы не стал. Мое личное мнение - Василий был больше увлечен текстом, и не досмотрел видео до конца. И вот эту надпись: "Спасибо вежливым людям", мы в Украине последние 6 лет уже знаем, кто эти "вежливые люди", он просто не видел", - отметил Журавлев.

Кикбоксер при этом ждет объяснений от самого Ломаченко:

"Триколор на форме военных можно было и не увидеть. Но лучшим вариантом будет комментарий самого Василия о том, как он относится к "вежливым людям", и стоит ли им говорить спасибо. Хотел бы увидеть доходчивое объяснение Василия, не в стихах. Чтобы те, кто волнуется, - перестали волноваться, а те, кто радуются, - перестали или продолжили радоваться".

Напомним, после публикации ролика Василий Ломаченко записал обращение ко всем критикам в стихах. При этом видео со спецназом РФ он не удалил.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский художник нарисовал карикатуру на Ломаченко.