Фанат уснул на стадионе во время самого дорогого матча планеты (видео)

Болельщик уснул, находясь на трибуне во время Супербоула-2020.

Курьезный эпизод произошел во время Супербоула-2020 - финала Национальной футбольной лиги между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Один из болельщиков, который посетил самый рейтинговый матч мира, уснул прямо на трибуне.

Видео в Twitter добавила журналист Кариса Максвелл.

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"Каким-то образом этот мужчина спит во время Супербоула. А идет только первая четверть", - отметила она в подписи к видео.

"В перерыве я нерешительно подошла, чтобы представиться, и попросила у него об интервью, чтобы разузнать побольше. Он был явно раздражен этим и сказал: "Абсолютно точно - нет". Я бы сказала, что ему нужно немного расслабиться, хотя...", - написала Максвелл позже.

"Мне кажется за 15 тысяч долларов можно было найти более комфортное место, чтобы подремать", "Мой муж просто хотел немного отдохнуть от детей", "Без маски для сна, без беруш, без одеяла. Настоящий талант", "Это очень дорогой сон", - комментируют видео в Twitter.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020

Отметим, что средняя цена билета на Супербоул-2020 составила 6390 долларов. Стоимость 30-секундного ролика во время трансляции матча в этом году превысила 5 миллионов долларов. Ежегодно аудитория Супербоула превышает 100 миллионов человек, тогда как на стадион могут попасть только 65 тысяч.

В рамках Супербоула-2020 в перерыве публику развлекали Дженнифер Лопес и Шакира.

Как сообщал УНИАН, победителем матча стал "Канзас-Сити".