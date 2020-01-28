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Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open

11:10, 28 января 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

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Таким образом, украинка станет четвертой ракеткой мира. В последний раз она поднималась так высоко в октябре прошлого года. Карьерным рекордом теннисистки является третья позиция.

Обойти Свитолину могла только чешка Петра Квитова, если бы выиграла Australian Open, однако она выбыла из борьбы на стадии 1/4 финала.

Стоит отметить, что Элина Свитолина покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе. Украинка впервые с 2017 года не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на Australian Open 15-летняя теннисистка обыграла действующую чемпионку турнира.

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