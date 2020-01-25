Первая ракетка Украины Свитолина с разгромом покинула Australian Open
11:43, 25 января 2020Другое
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Украинская теннисистка не смогла пройти в 1/8 финала.
Элина Свитолина / REUTERS
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в матче 1/16 финала Australian Open против испанки Гарбинье Мугурусы.
Украинская теннисистка в матче против экс-первой ракетки мира, которая на данный момент занимает 32-е место в рейтинге WTA, смогла выиграть лишь три гейма.
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Матч продлился 68 минут. Итоговый счет - 1:6, 2:6.
Свитолина впервые с 2017 года не смогла дойти на Australian Open до четвертьфинала.
Таким образом, Украина осталась без последней представительницы в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии-2020.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что на Australian Open 15-летняя теннисистка обыграла действующую чемпионку турнира.
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