Первая ракетка Украины Свитолина с разгромом покинула Australian Open

Украинская теннисистка не смогла пройти в 1/8 финала.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в матче 1/16 финала Australian Open против испанки Гарбинье Мугурусы.

Украинская теннисистка в матче против экс-первой ракетки мира, которая на данный момент занимает 32-е место в рейтинге WTA, смогла выиграть лишь три гейма.

Читайте также"Лучший удар в жизни": Cвитолина совершила эффектный трюк на Australian Open (видео)

Матч продлился 68 минут. Итоговый счет - 1:6, 2:6.

Свитолина впервые с 2017 года не смогла дойти на Australian Open до четвертьфинала.

Таким образом, Украина осталась без последней представительницы в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии-2020.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что на Australian Open 15-летняя теннисистка обыграла действующую чемпионку турнира.