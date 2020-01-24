15-летняя теннисистка обыграла действующую чемпионку Australian Open (видео)

Американка Кори Гауфф добыла сенсационную победу.

Самая молодая участница Australian Open Кори Гауфф добыла сенсационную победу в третьем раунде турнира.

15-летняя теннисистка встречалась с экс-первой ракеткой мира и действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии Наоми Осакой.

Игра продолжалась 1 час 7 минут и завершилась уверенной победой Гауфф - 6:3, 6:4.

Американка уже на втором турнире "Большого шлема" выступит в четвертом раунде. На прошлогоднем Уимблдоне ее выбила на этой стадии именно Осака.

Видеообзор матча

Кори Гауфф одержала восьмую победу на турнирах "Большого шлема" и в настоящий момент занимает 67-е место в рейтинге WTA. Ее следующей соперницей в Мельбурне станет сильнейшая в паре София Кенин (США) - Шуай Чжан (Китай).

УНИАН ранее сообщал о том, что бывшая первая ракетка мира завершила карьеру после поражения на Australian Open.