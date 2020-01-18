Баскетболист украинского клуба появился на пресс-конференции на гироскутере (видео)

Американский баскетболист Джервон Прессли стал автором оригинального появления перед журналистами.

Забавный эпизод произошел на пресс-конференции после матча украинской баскетбольной Суперлиги между БК "Запорожье" и МБК "Николаев".

Американский центровой "Запорожья" Джервон Прессли прибыл в комнату для проведения пресс-конференции на гироскутере.

Баскетболист к тому же опоздал на пресс-конференцию на полчаса.

БК "Запорожье" опубликовал видео в Instagram-stories.

Отметим, что Прессли стал одним из лучших игроков матча. На его счету 23 очка и 13 подборов. Он помог "Запорожью" одержать победу в овертайме со счетом 104:99.

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