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Первый в НБА: президент баскетбольного клуба заключил однополый брак (фото)

13:52, 14 января 2020
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Уэлтс управляет клубом НБА с 2011 года / фото: nba.com

Избранником Уэлтса стал Тодд Гейдж, который поделился фото с церемонии в Instagram.

Торжественное событие прошло 12 января в Сан-Франциско (США).

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Публикация от Todd Gage (@tgagetrio_plus1)

Уэлтс первым среди всех руководителей клубов НБА не стал скрывать свою гомосексуальность. Он является президентом "Голден Стэйт" с 2011 года. За этот период "воины" трижды становились чемпионами НБА (2015, 2017, 2018).

УНИАН ранее сообщал о том, что украинcкий баскетболист провел очередной яркий матч в НБА.

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