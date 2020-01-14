Первый в НБА: президент баскетбольного клуба заключил однополый брак (фото)
13:52, 14 января 2020Другое
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У Рика Уэлтса появился муж.
Уэлтс управляет клубом НБА с 2011 года / фото: nba.com
Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Рик Уэлтс сыграл свадьбу с мужчиной.
Избранником Уэлтса стал Тодд Гейдж, который поделился фото с церемонии в Instagram.
Торжественное событие прошло 12 января в Сан-Франциско (США).
Уэлтс первым среди всех руководителей клубов НБА не стал скрывать свою гомосексуальность. Он является президентом "Голден Стэйт" с 2011 года. За этот период "воины" трижды становились чемпионами НБА (2015, 2017, 2018).
УНИАН ранее сообщал о том, что украинcкий баскетболист провел очередной яркий матч в НБА.
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