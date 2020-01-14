Первый в НБА: президент баскетбольного клуба заключил однополый брак (фото)

У Рика Уэлтса появился муж.

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Рик Уэлтс сыграл свадьбу с мужчиной.

Избранником Уэлтса стал Тодд Гейдж, который поделился фото с церемонии в Instagram.

Торжественное событие прошло 12 января в Сан-Франциско (США).

Уэлтс первым среди всех руководителей клубов НБА не стал скрывать свою гомосексуальность. Он является президентом "Голден Стэйт" с 2011 года. За этот период "воины" трижды становились чемпионами НБА (2015, 2017, 2018).

УНИАН ранее сообщал о том, что украинcкий баскетболист провел очередной яркий матч в НБА.