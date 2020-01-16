Украинские биатлонисты провели успешную гонку на Кубке мира в Рупольдинге

Артем Прима и Дмитрий Пидручный смогли войти в десятку лучших.

В немецком Рупольдинге прошел мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Украинские биатлонисты сумели показать в гонке высокие результаты. По итогам спринта сразу два украинца вошли в десятку лучших: Артем Прима стал восьмым, а Дмитрий Пидручный - десятым.

Также стоит отметить, что четыре украинца из пяти в спринтерской гонке сумели закрыть все мишени.

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Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) - (0+0) 22:41.5

2. Кантен Фийон Майе (Франция) - (0+0) +3,1

3. Бенедикт Долль (Германия) - (0+0) +12,0...

8. Артем Прима (Украина) - (0+0) +27,3

10. Дмитрий Пидручный (Украина) - (0+0) +34,8

36. Сергей Семенов (Украина) - (0+0) +1:32,1

37. Антон Дудченко (Украина) - (0+0) +1:32,6

88. Богдан Цымбал (Украина) - (1+1) +2:40,6

Ранее УНИАН также сообщал о результатах женского спринта в Рупольдинге.