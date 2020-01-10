Эстонский биатлонист вылетел за трассу во время гонки Кубка мира (видео)

Калев Эрмитс не сумел подготовить лыжи к сложным погодным условиям.

Эстонский биатлонист Калев Эрмитс вылетел за пределы трассы во время спринтерской гонки четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

На одном из спусков Эрмитс не сумел вовремя повернуть и оказался на асфальте. Спортсмен избежал травмы, но при этом потерял порядка минуты, в результате чего занял только 68-е место.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Кубка мира.

A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/dzrwiuky1J — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 января 2020 г.

Стоит отметить, что во время гонки снег активно таял и шел дождь, из-за чего у многих участников возникали проблемы, а спринт прошел на кругах по 2,5 км, а не 3,3 км как обычно.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, а из украинцев лучший результат показал Артем Прима, который занял 15-е место.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Джима вошла в топ-20 первой гонки года.