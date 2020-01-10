Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Оберхофе

В Германии состоялась очередная гонка четвертого этапа Кубка мира.

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоялся мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

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От Украины в гонке приняли участие Артем Прима, Артем Тищенко, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Лучший результат показал Артем Прима, который допустил один промах и занял 15-е место. В топ-50 также вошли Артем Тищенко и Сергей Семенов.

Победу праздновал француз Мартен Фуркад, который с чистой стрельбой обошел почти на полминуты соотечественника Эмильена Жаклена.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) (0+0) 25:27,2

2. Эмильен Жаклен (Франция) (0+1) +25,5

3. Йоханнес Кюн (Германия) (0+1) +33,0.

15. Артем Прима (Украина) (0+1) +1:41,6

41. Артем Тищенко (Украина) (0+1) +2,29,6

46. Сергей Семенов (Украина) (1+0) +2:35,0

76. Антон Дудченко (Украина) (1+2) +3:31,8

106. Богдан Цымбал (Украина) (1+2) +4:56,6

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Джима вошла в топ-20 первой гонки года.