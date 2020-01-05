30 очков на двоих: украинские баскетболисты ярко сыграли в НБА (видео)

Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели результативные матчи.

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк отметились результативной игрой в очередных матчах регулярного сезона НБА.

Лень в составе "Атланты" набрал 16 очков в матче против "Индианы Пэйсерз". За 27 минут на паркете он также записал себе в актив 9 подборов, 3 блок-шота, 1 перехват и 1 ассист.

"Атланта" в итоге обыграла "Индиану" - 116:111.

Михайлюк помог "Детройту" одержать победу в матче против "Голден Стейт" - 111:104. Украинец за 30 минут на площадке набрал 14 очков и добавил к ним 2 подбора, 3 ассиста и 1 перехват.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года оба украинца также провели результативные матчи в НБА.