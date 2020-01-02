Невероятная развязка: бегун упустил победу и рекорд на самом финише 15-километровой гонки (видео)

Легкоатлет из Уганды слишком рано расслабился.

Популярный забег Сан-Сильвестр в бразильском Сан-Паулу завершился драматичной развязкой - победитель определился на последнем метре 15-километровой дистанции.

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Об этом сообщает NBC.

Практически на всей дистанции лидером был Якоб Киплимо - 19-летний спортсмен из Уганды уже приближался к финишной ленте первым, но в итоге потерпел шокирующее поражение.

На последнем метре Киплимо уже поднял руки для празднования, но в этот момент его обошел 23-летний кениец Кибивотт Канди, который из последних сил совершил последний рывок.

Qué final en la San Silvestre de Sao Paulo 😁😁



Gracias a @Gol por la retransmisión pic.twitter.com/9uxdHDroRA — Miguel del Pozo (@ricohill8) 31 декември 2019 г.

Канди не только одержал победу, но и преодолел дистанцию за 42 минуты и 59 секунд - это новый рекорд бразильского забега. Киплимо стал вторым и отстал на одну секунду.

УНИАН ранее сообщал о том, что в США бегун по имени Иисус спас соперника с наклейкой "Иисус спасает".