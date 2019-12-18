Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки третьего этапа
19:02, 18 декабря 2019Другое
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Третий этап будет принимать французский Анси.
Дмитрий Пидручный (в синем) / REUTERS
С 19 по 22 декабря во французском Анси пройдут гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону.
В рамках этапа запланированы шесть гонок - спринты, гонки преследования и масс-старты.
Расписание третьего этапа
19 декабря
15.15. Спринт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
20 декабря
15.15. Спринт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
21 декабря
14.00. Гонка преследования, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
21 декабря
16.00. Гонка преследования, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
22 декабря
13.10. Масс-старт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
22 декабря
15.15. Масс-старт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец выиграл гонку на Кубке IBU.
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