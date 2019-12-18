Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки третьего этапа

Третий этап будет принимать французский Анси.

С 19 по 22 декабря во французском Анси пройдут гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону.

В рамках этапа запланированы шесть гонок - спринты, гонки преследования и масс-старты.

Расписание третьего этапа

19 декабря

15.15. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

20 декабря

15.15. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

21 декабря

14.00. Гонка преследования, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

21 декабря

16.00. Гонка преследования, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

22 декабря

13.10. Масс-старт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

22 декабря

15.15. Масс-старт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец выиграл гонку на Кубке IBU.