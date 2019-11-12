Украинские биатлонисты выступят на Рождественской гонке

Объявлен персональный состав украинской команды на традиционный коммерческий старт в Германии.

Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина примут участие в традиционной Рождественской гонке в Германии.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Гонка пройдет 28 декабря на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. В прошлом году сборную Украины в этом мероприятии представляли Артем Прима и Юлия Джима, которые заняли девятое место из десяти.

Также в этом году впервые состоится и гонка среди юниоров, где Украину представят Богдан Цымбал и Екатерина Бех.

Стоит отметить, что украинцы дважды побеждали на Рождественской гонке. В 2008 году победу одержала пара Оксаны Хвостенко и Андрея Дериземли, а в 2014-м - Валентины Семеренко и Сергея Семенова.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездные украинские спортсмены получат стипендии для подготовки к зимней Олимпиаде-2022.