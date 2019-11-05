Украинец Кохан вошел в пятерку лучших молодых легкоатлетов мира (фото)

Спортсмен будет бороться за звание лучшего в мире среди молодежи.

Украинец Михаил Кохан вошел в список претендентов на звание лучшего молодого легкоатлета мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций IАAF.

Об этом сообщила пресс-служба IAAF.

В пятерку лучших молодых спортсменов, которые претендуют на награду, также вошли эфиоп Селемон Барега, бразилец Алисон дус Сантус, эфиоп Ламеча Гирма и норвежец Якоб Ингебригтсен.

18-летний Кохан выступает в метании молота. На минувшем чемпионате мира U-20 украинец занял пятое место, а также выиграл молодежный чемпионат Европы и показал лучший результат сезона в мире среди сверстников.

Имя победителя будет названо 23 ноября в Монако на церемонии ІААF World Athletics Awards.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Магучих также претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира.