Украинская теннисистка Ястремская завершила борьбу на WTA Elite Trophy (видео)

Украинка уступила первой ракетке малого Итогового турнира WTA.

Вторая ракетка Украины уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс в матче группы "Азалия" на малом Итоговом турнире WTA, который проходит в Чжухае.

Ястремская, которая была посеяна под 10-м номером, уступила первой ракетке турнира в двух сетах - 6:4, 6:3. Матч длился 1 час и 24 минуты, а украинка совершила 2 брейка и отдала 5 подач сопернице.

Это поражение не позволило украинке выйти из группы, несмотря на победу в первом матче над Донной Векич (7:6, 6:2).

Напомним, Ястремская впервые в карьере выступала на WTA Elite Trophy. 19-летняя теннисистка стала самой молодой участницей в истории турнира.

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